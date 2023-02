Serie A, non solo il derby Inter-Milan: oggi altre tre partite, apre il Napoli

È il gran giorno del derby Inter-Milan, ma la stracittadina è solo l’ultima delle quattro partite di oggi in Serie A. Per la ventunesima giornata, dopo gli anticipi di ieri, apre il Napoli capolista in solitaria a La Spezia.

SERIE A 2022-2023 – 21ª GIORNATA

Spezia-Napoli domenica 5 febbraio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Torino-Udinese domenica 5 febbraio ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Fiorentina-Bologna domenica 5 febbraio ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Inter-Milan domenica 5 febbraio ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Verona-Lazio lunedì 6 febbraio ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Monza-Sampdoria lunedì 6 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Salernitana-Juventus martedì 7 febbraio ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Cremonese-Lecce 0-2 58′ Baschirotto, 69′ Strefezza

Roma-Empoli 2-0 2′ Ibanez, 6′ Abraham

Sassuolo-Atalanta 1-0 55′ Laurienté

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 53

Inter 40

Roma 40 *

Lazio 38

Milan 38

Atalanta 38 *

Udinese 29

Torino 27

Bologna 26

Empoli 26 *

Monza 25

Fiorentina 24

Juventus 23 (-15)

Lecce 23 *

Sassuolo 23 *

Salernitana 21

Spezia 18

Verona 13

Sampdoria 9

Cremonese 8 *

* una partita in più