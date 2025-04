Serie A, non solo Bologna-Inter nella prima Pasqua dopo 16 anni: le partite

Per la prima volta dopo sedici anni, da un Reggina-Udinese 0-2, la Serie A torna a giocare a Pasqua. C’è il fondamentale Bologna-Inter, dopo la vittoria di ieri del Napoli, ma non solo: tre le partite in tutto nella domenica di campionato.

SERIE A 2024-2025 – 33ª GIORNATA

Empoli-Venezia domenica 20 aprile ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Bologna-Inter domenica 20 aprile ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Milan-Atalanta domenica 20 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Torino-Udinese lunedì 21 aprile ore 12.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Cagliari-Fiorentina lunedì 21 aprile ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Genoa-Lazio lunedì 21 aprile ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Parma-Juventus lunedì 21 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Lecce-Como 0-3 33′, 91′ Diao, 84′ Goldaniga

Monza-Napoli 0-1 72′ McTominay

Roma-Verona 1-0 4′ Shomurodov

CLASSIFICA SERIE A

Inter 71

Napoli 71 *

Atalanta 61

Juventus 59

Bologna 57

Roma 57 *

Lazio 56

Fiorentina 53

Milan 51

Torino 40

Udinese 40

Genoa 39

Como 39 *

Verona 32 *

Cagliari 30

Parma 28

Lecce 26 *

Venezia 24

Empoli 24

Monza 15 *

* una partita in più