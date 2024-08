Serie A, nelle prime due giornate iniziativa contro la pirateria!

La Lega Serie A ha pubblicato un comunicato ufficiale per la lotta alla pirateria che continuerà anche in questa stagione. Speciale iniziativa in vista nelle prime due giornate di campionato.

COMUNICATO – In occasione della 1ª e 2ª Giornata della Serie A ENILIVE 2024/2025, la Lega Serie A promuove, per la quinta stagione, la propria campagna di sensibilizzazione contro la pirateria audiovisiva ‘#STOPIRACY – LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO‘. Per contrastare lo streaming illegale di contenuti sportivi live e sensibilizzare l’utente finale sui rischi connessi, nel pre-gara di tutte le partite del prossimo Campionato sarà trasmesso sui maxischermi il video spot della campagna #STOPIRACY – LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO. In occasione degli incontri della 1ª e 2ª Giornata in televisione ci sarà una clip dedicata all`iniziativa prima del fischio d’inizio.