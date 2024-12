Serie A, Napoli-Lazio il big match della domenica: le partite

Per la seconda volta in tre giorni Napoli e Lazio si sfidano fra di loro: dopo il 3-1 per i biancocelesti giovedì sera in Coppa Italia stasera il big match della quindicesima giornata di Serie A. Partita che conta anche per l’Inter, sia per capire se i partenopei si confermeranno in testa sia perché c’è il prossimo avversario di campionato.

SERIE A 2024-2025 – 15ª GIORNATA

Fiorentina-Cagliari domenica 8 dicembre ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Verona-Empoli domenica 8 dicembre ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Venezia-Como domenica 8 dicembre ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Napoli-Lazio domenica 8 dicembre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Monza-Udinese lunedì 9 dicembre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Inter-Parma 3-1 40′ Dimarco, 53′ Barella, 66′ M. Thuram, 81′ aut. Darmian (P)

Atalanta-Milan 2-1 12′ De Ketelaere, 22′ Morata (M), 87′ Lookman

Genoa-Torino 0-0

Juventus-Bologna 2-2 30′ Ndoye (B), 52′ Pobega (B), 62′ Koopmeiners, 92′ Mbangula

Roma-Lecce 4-1 13′ Saelemaekers, 40′ rig. Krstovic (L), 59′ Mancini, 66′ Pisilli, 86′ Koné

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 34 °

Napoli 32

Inter 31

Fiorentina 28 *

Lazio 28

Juventus 27 °

Milan 22

Bologna 22

Udinese 17

Empoli 16

Roma 16 °

Torino 16 °

Parma 15 °

Genoa 15 °

Cagliari 14

Lecce 13 °

Verona 12

Como 11

Monza 10

Venezia 8

° una partita in più

* una partita in meno