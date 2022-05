Serie A, Milan-Atalanta anticipa Cagliari-Inter: le partite di oggi

Solo quattro partite oggi in Serie A, ma fondamentali per tanti fronti. Quello principale, il titolo, vede aprire Milan-Atalanta: l’Inter scenderà quindi in campo a Cagliari sapendo il risultato dei rossoneri e come potrà modificarsi la classifica.

Bologna-Sassuolo domenica 15 maggio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Napoli-Genoa domenica 15 maggio ore 15 – diretta streaming DAZN

Milan-Atalanta domenica 15 maggio ore 18 – diretta streaming DAZN

Cagliari-Inter domenica 15 maggio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Sampdoria-Fiorentina lunedì 16 maggio ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Juventus-Lazio lunedì 16 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Empoli-Salernitana 1-1 31′ Cutrone, 76′ Bonazzoli (S)

Udinese-Spezia 2-3 26′ Molina (U), 35′ Verde, 45′ +3 Gyasi, 47′ Maggiore, 94′ Pablo Marì (U)

Verona-Torino 0-1 19′ Brekalo

Roma-Venezia 1-1 1′ Okereke (V), 76′ Shomurodov

CLASSIFICA SERIE A

Milan 80

Inter 78

Napoli 73

Juventus 69

Lazio 62

Roma 60 *

Fiorentina 59

Atalanta 59

Verona 52 *

Torino 50 *

Sassuolo 47

Udinese 44 *

Bologna 43

Empoli 38 *

Spezia 36 *

Sampdoria 33

Salernitana 31 *

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 26 *

* una partita in più