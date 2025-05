Serie A, lnter-Lazio e Parma-Napoli in contemporanea come altre 7

Domenica di Serie A al cardiopalma con ben nove partite tutte in contemporanea. Tra queste ovviamente spiccano Inter-Lazio e Parma-Napoli, in ottica scudetto.

SERIE A 2024-2025 – 37ª GIORNATA

Cagliari-Venezia – domenica 18 maggio ore 20.45 – live streaming DAZN

Fiorentina-Bologna – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canale Sport 252 e live streaming DAZN

Inter-Lazio – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472) e Sport 251, live streaming DAZN Juventus-Udinese – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 4 (canale 217 Sky) e streaming DAZN Lecce-Torino – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canale Sport 253 e live streaming DAZN

Monza-Empoli – domenica 18 maggio ore 20.45 – live streaming DAZN

Parma-Napoli – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Roma-Milan – domenica 18 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 3 (canale 216 Sky) e streaming DAZN

Verona-Como – domenica 18 maggio ore 20.45 – live streaming DAZN

Genoa-Atalanta 2-3 39′ e 59′ Pinamonti, 47′ Sulemana, 65′ Maldini, 88′ Retegui

Per il blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive su DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e in streaming su DAZN, per le sole partite Sky Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio (SAT 202, DTT 473).

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 78

Inter 77

Atalanta 74*

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40*

Cagliari 33

Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Lecce 28

Empoli 28

Monza 18

*Una partita in più