Serie A, la giornata si completa a Verona: Udinese per salire ancora

In Serie A è rimasto solo un posticipo per l’ottava giornata di campionato. L’Udinese, che è fin qui la grande rivelazione, va in casa del Verona per proseguire la striscia di vittorie consecutive.

SERIE A 2022-2023 – 8ª GIORNATA

Verona-Udinese lunedì 3 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Napoli-Torino 3-1 6′, 12′ Zambo Anguissa, 37′ Kvaratskhelia, 44′ Sanabria (T)

Inter-Roma 1-2 30′ Dimarco (I), 39′ Dybala, 75′ Smalling

Empoli-Milan 1-2 79′ Rebic, 92′ Bajrami (E), 93′ Ballo-Touré, 96′ Rafael Leao

Lazio-Spezia 4-0 12′ Zaccagni, 24′ Romagnoli, 61′, 91′ S. Milinkovic-Savic

Lecce-Cremonese 1-1 19′ rig. Ciofani (C), 42′ rig. Strefezza

Sampdoria-Monza 0-3 11′ Pessina, 67′ Caprari, 95′ Sensi

Sassuolo-Salernitana 5-0 12′ Laurienté, 39′ rig. Pinamonti, 53′ Thorstvedt, 76′ Harroui, 92′ Antiste

Atalanta-Fiorentina 1-0 59′ Lookman

Juventus-Bologna 3-0 24′ Kostic, 59′ Vlahovic, 62′ Milik

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 20

Atalanta 20

Lazio 17

Milan 17

Udinese 16 *

Roma 16

Juventus 13

Sassuolo 12

Inter 12

Torino 10

Fiorentina 9

Spezia 8

Lecce 7

Salernitana 7

Empoli 7

Monza 7

Bologna 6

Verona 5 *

Cremonese 3

Sampdoria 2

* una partita in meno