Serie A, la classifica aggiornata dopo la 32ª giornata: Inter, il traguardo a -8

Il turno infrasettimanale di Serie A forma ulteriormente una corsa agguerrita per la Champions League: il Napoli batte 5-2 la Lazio (vedi articolo) e accorcia in classifica sul quarto posto, perché l’Atalanta pareggia a Roma. Per l’Inter quest’ultima partita fa sì che scendano a otto i punti da fare in sei giornate per il traguardo.

Verona-Fiorentina 1-2 45′ +2 rig. Vlahovic, 65′ Caceres, 72′ Salcedo (F)

Milan-Sassuolo 1-2 30′ Çalhanoglu, 76′, 83′ Raspadori (S)

Bologna-Torino 1-1 25′ Barrow, 58′ Mandragora (T)

Crotone-Sampdoria 0-1 53′ Quagliarella

Genoa-Benevento 2-2 5′ rig. Viola, 11′, 21′ Pandev (G), 15′ Lapadula

Juventus-Parma 3-1 25′ Brugman (P), 43′, 47′ Alex Sandro, 68′ de Ligt

Spezia-Inter 1-1 12′ Farias, 39′ Perisic (I)

Udinese-Cagliari 0-1 55′ rig. Joao Pedro

Roma-Atalanta 1-1 26′ Malinovskyi (A), 75′ Cristante

Napoli-Lazio 5-2 7′ rig., 53′ L. Insigne, 12′ Politano, 65′ Mertens, 70′ Immobile (L), 74′ S. Milinkovic-Savic (L), 80′ Osimhen

CLASSIFICA SERIE A

Inter 76

Milan 66

Atalanta 65

Juventus 65

Napoli 63

Lazio 58 *

Roma 55

Sassuolo 49

Sampdoria 42

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Fiorentina 33

Genoa 33

Spezia 33

Torino 31 *

Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 15

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

Genoa-Spezia sabato 24 aprile ore 15

Parma-Crotone sabato 24 aprile ore 18

Sassuolo-Sampdoria sabato 24 aprile ore 20.45

Benevento-Udinese domenica 25 aprile ore 12.30

Fiorentina-Juventus domenica 25 aprile ore 15

Inter-Verona domenica 25 aprile ore 15

Cagliari-Roma domenica 25 aprile ore 18

Atalanta-Bologna domenica 25 aprile ore 20.45

Torino-Napoli lunedì 26 aprile ore 18.30

Lazio-Milan lunedì 26 aprile ore 20.45