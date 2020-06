Serie A, la classifica aggiornata dopo la 27ª giornata. Inter, che rimpianti

La Juventus dà il primo strappo in classifica in Serie A. Prende due punti all’Inter, che si suicida più volte contro il Sassuolo (3-3), ma soprattutto va a +4 sulla Lazio, che sopra 0-2 a Bergamo si fa rimontare e battere da un’incredibile Atalanta, primo KO da settembre per i biancocelesti. Dzeko doppietta e la Roma è ancora in corsa. Grande rimpianto per i nerazzurri, che avrebbero potuto accorciare.



Fiorentina-Brescia 1-1 17′ rig. Al. Donnarumma (B), 29′ Ge. Pezzella

Lecce-Milan 1-4 26′ Castillejo, 54′ rig. Mancosu (L), 55′ Bonaventura, 57′ Rebic, 72′ Rafael Leao

Bologna-Juventus 0-2 23′ rig. Cristiano Ronaldo, 36′ Dybala

SPAL-Cagliari 0-1 93′ Simeone

Verona-Napoli 0-2 38′ Milik, 90′ Lozano

Genoa-Parma 1-4 18′, 33′, 53′ Cornelius, 59′ rig. Iago Falque (G), 87′ Kulusevski

Torino-Udinese 1-0 16′ Belotti

Inter-Sassuolo 3-3 4′ Caputo (S), 41′ rig. R. Lukaku, 45′ +1 Biraghi, 81′ rig. D. Berardi (S), 86′ Borja Valero, 89′ Magnani (S)

Atalanta-Lazio 3-2 5′ aut. de Roon (L), 11′ Milinkovic-Savic (L), 38′ Gosens, 66′ Malinovskyi, 80′ Palomino

Roma-Sampdoria 2-1 11′ Gabbiadini (S), 64′, 85′ Dzeko

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 66

Lazio 62

Inter 58

Atalanta 54

Roma 48

Napoli 42

Parma 39

Milan 39

Verona 38

Cagliari 35

Bologna 34

Sassuolo 33

Fiorentina 31

Torino 31

Udinese 28

Sampdoria 26

Genoa 25

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 17

PROSSIMO TURNO

VENTOTTESIMA GIORNATA SERIE A

Juventus-Lecce venerdì 26 giugno ore 21.45

Brescia-Genoa sabato 27 giugno ore 17.15

Cagliari-Torino sabato 27 giugno ore 19.30

Lazio-Fiorentina sabato 27 giugno ore 21.45

Milan-Roma domenica 28 giugno ore 17.15

Napoli-SPAL domenica 28 giugno ore 19.30

Sampdoria-Bologna domenica 28 giugno ore 19.30

Sassuolo-Verona domenica 28 giugno ore 19.30

Udinese-Atalanta domenica 28 giugno ore 19.30

Parma-Inter domenica 28 giugno ore 21.45