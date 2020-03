Serie A, la classifica aggiornata dopo la 26ª giornata. Inter in attesa

La ventiseiesima giornata di Serie A, per il momento, è finita. È paradossale dirlo, dopo ben sei rinvii su dieci, ma per il momento il programma “originale” è terminato. Ora, con una classifica più che ipotetica, l’attenzione si sposta sul capire quando si recupereranno le partite, con Juventus-Inter che si potrebbe giocare lunedì 9 marzo (assieme alle altre cinque) slittando il ventisettesimo turno al 13 maggio. Nel frattempo oggi sedici gol in due partite: sette dell’Atalanta, quattro della Roma.

Lazio-Bologna 2-0

Napoli-Torino 2-1

Lecce-Atalanta 2-7

Cagliari-Roma 3-4

Juventus-Inter rinviata a mercoledì 13 maggio *

Milan-Genoa rinviata a mercoledì 13 maggio *

Parma-SPAL rinviata a mercoledì 13 maggio *

Sampdoria-Verona rinviata a mercoledì 13 maggio *

Sassuolo-Brescia rinviata a mercoledì 13 maggio *

Udinese-Fiorentina rinviata a mercoledì 13 maggio *

* data provvisoria, mercoledì Assemblea di Lega

CLASSIFICA SERIE A

Lazio 62

Juventus 60 *

Inter 54 **

Atalanta 48 *

Roma 45

Napoli 39

Milan 36 *

Verona 35 **

Parma 35 **

Bologna 34

Cagliari 32 *

Sassuolo 29 **

Fiorentina 29 *

Udinese 27 *

Torino 27 *

Lecce 25

Sampdoria 23 **

Genoa 22 *

Brescia 16 *

SPAL 15 *

* una partita in meno

** due partite in meno

PROSSIMO TURNO

VENTISETTESIMA GIORNATA SERIE A *

Genoa-Parma sabato 7 marzo ore 15

Torino-Udinese sabato 7 marzo ore 15

Atalanta-Lazio sabato 7 marzo ore 18

SPAL-Cagliari sabato 7 marzo ore 20.45

Fiorentina-Brescia domenica 8 marzo ore 12.30

Inter-Sassuolo domenica 8 marzo ore 15

Verona-Napoli domenica 8 marzo ore 15

Bologna-Juventus domenica 8 marzo ore 18

Roma-Sampdoria domenica 8 marzo ore 20.45

Lecce-Milan lunedì 9 marzo ore 20.45

* programma provvisorio in attesa delle decisioni sulla ventiseiesima giornata