Serie A, la classifica aggiornata dopo la 25ª giornata. Coronavirus, Inter stop

Condividi questo articolo

La Serie A ha disputato un turno surreale, con appena sei partite su dieci. L’emergenza Coronavirus ha rinviato prima Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari (da ieri notte), poi stamattina pure Torino-Parma. In classifica Juventus e Lazio vincono entrambe, ora c’è da capire sia la situazione del recupero delle partite rinviate sia come programmare le prossime giornate.

Brescia-Napoli 1-2

Bologna-Udinese 1-1

SPAL-Juventus 1-2

Fiorentina-Milan 1-1

Genoa-Lazio 2-3

Roma-Lecce 4-0

Atalanta-Sassuolo rinviata a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus

Inter-Sampdoria rinviata a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus

Torino-Parma rinviata a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus

Verona-Cagliari rinviata a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus



CLASSIFICA SERIE A

Juventus 60

Lazio 59

Inter 54 *

Atalanta 45 *

Roma 42

Napoli 36

Milan 36

Verona 35 *

Parma 35 *

Bologna 34

Cagliari 32 *

Sassuolo 29 *

Fiorentina 29

Torino 27 *

Udinese 27

Lecce 25

Sampdoria 23 *

Genoa 22

Brescia 16

SPAL 15

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

VENTISEIESIMA GIORNATA SERIE A

Lazio-Bologna sabato 29 febbraio ore 15

Udinese-Fiorentina sabato 29 febbraio ore 18

Napoli-Torino sabato 29 febbraio ore 20.45

Milan-Genoa domenica 1 marzo ore 12.30

Lecce-Atalanta domenica 1 marzo ore 15

Parma-SPAL domenica 1 marzo ore 15

Sassuolo-Brescia domenica 1 marzo ore 15

Cagliari-Roma domenica 1 marzo ore 18

Juventus-Inter domenica 1 marzo ore 20.45

Sampdoria-Verona lunedì 2 marzo ore 20.45