Serie A, la classifica aggiornata dopo la 18ª giornata. Inter, quota 45!

Il 2020 in Serie A si riapre come si era concluso: Inter e Juventus vincono e rinviano ancora l’assegnazione del titolo (effimero) di campione d’inverno. 4-0 nella ripresa dei bianconeri al Cagliari, con tripletta di Cristiano Ronaldo, mentre l’Inter trionfa a Napoli dove non vinceva dal 18 ottobre 1997. Altro 5-0 per l’Atalanta, Milan bloccato sullo 0-0 nel rientro di Ibrahimovic. E la Lazio resta appaiata al duo che comanda la classifica.



Brescia-Lazio 1-2

SPAL-Verona 0-2

Genoa-Sassuolo 2-1

Roma-Torino 0-2

Bologna-Fiorentina 1-1

Atalanta-Parma 5-0

Juventus-Cagliari 4-0

Milan-Sampdoria 0-0

Lecce-Udinese 0-1

Napoli-Inter 1-3



CLASSIFICA SERIE A

Inter 45

Juventus 45

Lazio 39 *

Roma 35

Atalanta 34

Cagliari 29

Parma 25

Napoli 24

Torino 24

Bologna 23

Verona 22 *

Milan 22

Udinese 21

Sassuolo 19

Fiorentina 18

Sampdoria 16

Lecce 15

Brescia 14

Genoa 14

SPAL 12

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

DICIANNOVESIMA GIORNATA SERIE A

Cagliari-Milan sabato 11 gennaio ore 15

Lazio-Napoli sabato 11 gennaio ore 18

Inter-Atalanta sabato 11 gennaio ore 20.45

Udinese-Sassuolo domenica 12 gennaio ore 12.30

Fiorentina-SPAL domenica 12 gennaio ore 15

Sampdoria-Brescia domenica 12 gennaio ore 15

Torino-Bologna domenica 12 gennaio ore 15

Verona-Genoa domenica 12 gennaio ore 18

Roma-Juventus domenica 12 gennaio ore 20.45

Parma-Lecce lunedì 13 gennaio ore 20.45