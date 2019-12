Serie A, la classifica aggiornata dopo la 17ª giornata. Inter, Natale in testa

Condividi questo articolo

È finito il 2019 in Serie A e l’ha fatto con un gol all’ultimo, quello del Napoli per battere il Sassuolo. In classifica si va al Natale con una coppia in testa, quella formata dall’Inter e dalla Juventus (sconfitta dalla Lazio nella Supercoppa Italiana, coi biancocelesti che recupereranno il 5 febbraio col Verona). Si riparte il 5 e il 6 gennaio con un turno diviso in due giorni.

Sampdoria-Juventus 1-2

Fiorentina-Roma 1-4

Udinese-Cagliari 2-1

Inter-Genoa 4-0

Torino-SPAL 1-2

Atalanta-Milan 5-0

Lecce-Bologna 2-3

Parma-Brescia 1-1

Sassuolo-Napoli 1-2

Lazio-Verona mercoledì 5 febbraio ore 20.45

CLASSIFICA SERIE A

Inter 42

Juventus 42

Lazio 36 *

Roma 35

Atalanta 31

Cagliari 29

Parma 25

Napoli 24

Bologna 22

Torino 21

Milan 21

Verona 19 *

Sassuolo 19

Udinese 18

Fiorentina 17

Lecce 15

Sampdoria 15

Brescia 14

SPAL 12

Genoa 11

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

DICIOTTESIMA GIORNATA SERIE A

Brescia-Lazio domenica 5 gennaio ore 12.30

SPAL-Verona domenica 5 gennaio ore 15

Genoa-Sassuolo domenica 5 gennaio ore 18

Roma-Torino domenica 5 gennaio ore 20.45

Bologna-Fiorentina lunedì 6 gennaio ore 12.30

Atalanta-Parma lunedì 6 gennaio ore 15

Juventus-Cagliari lunedì 6 gennaio ore 15

Milan-Sampdoria lunedì 6 gennaio ore 15

Lecce-Udinese lunedì 6 gennaio ore 18

Napoli-Inter lunedì 6 gennaio ore 20.45