Serie A, la classifica aggiornata dopo la 7ª giornata: Inter terza alla sosta

L’Inter va alla seconda sosta come terza in classifica: la settima giornata di Serie A non cambia le posizioni in testa, perché vincono i nerazzurri ma rispondono il Napoli a Firenze (vedi articolo) e il Milan a Bergamo (vedi articolo). Fra due settimane sfida alla Lazio, oggi distrutta a Bologna e con Acerbi espulso (vedi articolo).

Cagliari-Venezia 1-1 19′ Keita, 92′ Busio (V)

Salernitana-Genoa 1-0 66′ Djuric

Torino-Juventus 0-1 86′ Locatelli

Sassuolo-Inter 1-2 22′ rig. D. Berardi (S), 58′ Dzeko, 78′ rig. Lautaro Martinez

Bologna-Lazio 3-0 14′ Barrow, 17′ Theate, 68′ Hickey

Sampdoria-Udinese 3-3 15′ Pereyra (U), 24′ aut. Stryger Larsen, 43′ Beto (U), 48′ rig. Quagliarella, 69′ Candreva, 82′ Forestieri (U)

Verona-Spezia 4-0 4′ Simeone, 15′ Faraoni, 42′ Caprari, 71′ Bessa

Fiorentina-Napoli 1-2 28′ Martinez Quarta (F), 39′ Lozano, 50′ Rrahmani

Roma-Empoli 2-0 42′ Lo. Pellegrini, 48′ Mkhitaryan

Atalanta-Milan 2-3 1′ Calabria, 43′ Tonali, 78′ Rafael Leao, 86′ rig. Zapata (A), 94′ Pasalic (A)

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 21

Milan 19

Inter 17

Roma 15

Fiorentina 12

Lazio 11

Juventus 11

Atalanta 11

Bologna 11

Empoli 9

Torino 8

Verona 8

Udinese 8

Sassuolo 7

Sampdoria 6

Genoa 5

Venezia 5

Salernitana 4

Spezia 4

Cagliari 3

PROSSIMO TURNO

OTTAVA GIORNATA SERIE A

Spezia-Salernitana sabato 16 ottobre ore 15

Lazio-Inter sabato 16 ottobre ore 18

Milan-Verona sabato 16 ottobre ore 20.45

Cagliari-Sampdoria domenica 17 ottobre ore 12.30

Empoli-Atalanta domenica 17 ottobre ore 15

Genoa-Sassuolo domenica 17 ottobre ore 15

Udinese-Bologna domenica 17 ottobre ore 15

Napoli-Torino domenica 17 ottobre ore 18

Juventus-Roma domenica 17 ottobre ore 20.45

Venezia-Fiorentina lunedì 18 ottobre ore 20.45