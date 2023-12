Serie A, Inter-Verona spostata per la Supercoppa. Atteso il programma

Inter-Verona si giocherà regolarmente all’Epifania, nonostante la diciannovesima giornata di Serie A avrebbe dovuto avere una collocazione differente. Questo per via della Supercoppa Italiana.

RINVIO, ANZI NO – Lo scorso 4 settembre la Lega Serie A aveva comunicato che Inter-Verona si sarebbe giocata martedì 23 o mercoledì 24 gennaio, con orario da definire. Questo perché, dal 4 all’8 del mese prossimo, era prevista la prima Supercoppa Italiana col nuovo format (Final Four). Invece, lo spostamento annunciato lo scorso 3 ottobre ha modificato i piani, motivo per cui si è proceduto a inserire oggi in calendario Inter-Verona assieme alle altre. La Supercoppa Italiana si giocherà adesso il 21-22 gennaio come semifinali, mentre il 25 la finale sempre in Arabia Saudita. Si attende ancora il programma definitivo, che è previsto arrivi a breve. Fra due settimane esatte, mercoledì 20 dicembre, uscirà il calendario con anticipi e posticipi di Serie A dalla ventesima alla ventinovesima giornata. Lì, di conseguenza, ci saranno anche le partite che non si potranno giocare nel weekend originario per via della Supercoppa Italiana. Nel caso dell’Inter, la partita che slitterà è quella contro l’Atalanta in casa della ventunesima giornata di Serie A, che sarà rinviata per la concomitanza con le semifinali della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.