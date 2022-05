Serie A, l’Inter tifa Verona contro il Milan: oggi domenica decisiva, le partite

È una domenica fondamentale per le sorti della Serie A, non solo in testa. Per l’Inter, vittoriosa venerdì sull’Empoli, stasera c’è da tifare Verona contro il Milan: un pareggio manterrebbe i rossoneri in testa per lo scontro diretto.

Spezia-Atalanta domenica 8 maggio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Venezia-Bologna domenica 8 maggio ore 15 – diretta streaming DAZN

Salernitana-Cagliari domenica 8 maggio ore 18 – diretta streaming DAZN

Verona-Milan domenica 8 maggio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Roma lunedì 9 maggio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Inter-Empoli 4-2 5′ Pinamonti (E), 28′ Asllani (E), 40′ aut. S. Romagnoli, 45′, 64′ Lautaro Martinez, 94′ Sanchez

Genoa-Juventus 2-1 48′ Dybala (J), 87′ Gudmundsson, 96′ rig. Criscito

Torino-Napoli 0-1 73′ Fabian Ruiz

Sassuolo-Udinese 1-1 6′ Scamacca, 77′ Nuytinck (U)

Lazio-Sampdoria 2-0 41′ Patric, 59′ Luis Alberto

CLASSIFICA SERIE A

Inter 78 *

Milan 77

Napoli 73 *

Juventus 69 *

Lazio 62 *

Roma 59

Fiorentina 56

Atalanta 56

Verona 52

Torino 47 *

Sassuolo 47 *

Udinese 44 *

Bologna 43

Empoli 37 *

Spezia 33

Sampdoria 33 *

Salernitana 29

Cagliari 28

Genoa 28 *

Venezia 22

* una partita in più