Serie A, Inter-Juventus spicca in un orario insolito: le partite

Per esigenze televisive, il big match della nona giornata di Serie A non sarà in posticipo: Inter-Juventus è nell’insolito orario delle 18 di domenica, un derby d’Italia non nel classico slot serale ma nel tardo pomeriggio. Oggi si completa il turno fatta eccezione per Bologna-Milan come noto da venerdì rinviata a data da destinarsi.

SERIE A 2024-2025 – 9ª GIORNATA

Parma-Empoli domenica 27 ottobre ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Lazio-Genoa domenica 27 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Monza-Venezia domenica 27 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Inter-Juventus domenica 27 ottobre ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Fiorentina-Roma domenica 27 ottobre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Udinese-Cagliari 2-0 38’ Lucca, 78’ Davis

Torino-Como 1-0 75’ Njie

Napoli-Lecce 1-0 73′ Di Lorenzo

Atalanta-Verona 6-1 6′ de Roon, 9′, 58′ Retegui, 14′ De Ketelaere, 29′, 34′ Lookman, 42′ Sarr (V)

Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 22 *

Inter 17

Juventus 16

Atalanta 16 *

Udinese 16 *

Milan 14

Torino 14 *

Fiorentina 13

Lazio 13

Roma 10

Empoli 10

Bologna 9

Como 9 *

Cagliari 9 *

Verona 9 *

Monza 7

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5 *

Venezia 4

* una partita in più