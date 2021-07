Serie A, in arrivo gli slot orari del nuovo campionato? Assemblea in corso

La Serie A 2021-2022 può conoscere oggi gli slot orari del nuovo campionato. È in corso l’Assemblea di Lega, che ha già dato una prima grossa novità ossia i diritti TV della Coppa Italia a Mediaset (vedi articolo).

QUALE CALENDARIO? – Mancano cinquantuno giorni all’inizio della nuova Serie A, eppure non ci sono ancora grosse indicazioni sul calendario. Si sanno solo alcune minime date (vedi articolo), non il resto. Oggi può essere il momento giusto per conoscere quantomeno gli slot orari. L’Assemblea di Lega, iniziata alle ore 16.30, prevede all’ordine del giorno anche la suddivisione di ciascuna giornata. La proposta, più volte rinviata, è quella di avere un format “spezzatino” con tutte le dieci partite a orari diversi (vedi articolo). Si attende la fine della riunione, con la Lega Serie A che poi comunicherà l’esito.