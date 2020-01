Serie A, il calendario delle partite del 2020. L’Inter riparte lunedì da Napoli

La Serie A riparte domenica, con i primi quattro anticipi della diciottesima giornata. Ecco il calendario di tutte le partite in programma nel 2020: Brescia-Lazio è la gara inaugurale del nuovo anno, mentre per l’Inter (capolista assieme alla Juventus) c’è la delicatissima trasferta di Napoli lunedì sera, dove i nerazzurri non vincono in campionato dal 18 ottobre 1997.

SERIE A – CALENDARIO DICIOTTESIMA GIORNATA

Brescia-Lazio domenica 5 gennaio ore 12.30

SPAL-Verona domenica 5 gennaio ore 15

Genoa-Sassuolo domenica 5 gennaio ore 18

Roma-Torino domenica 5 gennaio ore 20.45

Bologna-Fiorentina lunedì 6 gennaio ore 12.30

Atalanta-Parma lunedì 6 gennaio ore 15

Juventus-Cagliari lunedì 6 gennaio ore 15

Milan-Sampdoria lunedì 6 gennaio ore 15

Lecce-Udinese lunedì 6 gennaio ore 18

Napoli-Inter lunedì 6 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO DICIANNOVESIMA GIORNATA

Cagliari-Milan sabato 11 gennaio ore 15

Lazio-Napoli sabato 11 gennaio ore 18

Inter-Atalanta sabato 11 gennaio ore 20.45

Udinese-Sassuolo domenica 12 gennaio ore 12.30

Fiorentina-SPAL domenica 12 gennaio ore 15

Sampdoria-Brescia domenica 12 gennaio ore 15

Torino-Bologna domenica 12 gennaio ore 15

Verona-Genoa domenica 12 gennaio ore 18

Roma-Juventus domenica 12 gennaio ore 20.45

Parma-Lecce lunedì 13 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO VENTESIMA GIORNATA

Lazio-Sampdoria sabato 18 gennaio ore 15

Sassuolo-Torino sabato 18 gennaio ore 18

Napoli-Fiorentina sabato 18 gennaio ore 20.45

Milan-Udinese domenica 19 gennaio ore 12.30

Bologna-Verona domenica 19 gennaio ore 15

Brescia-Cagliari domenica 19 gennaio ore 15

Lecce-Inter domenica 19 gennaio ore 15

Genoa-Roma domenica 19 gennaio ore 18

Juventus-Parma domenica 19 gennaio ore 20.45

Atalanta-SPAL lunedì 20 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO VENTUNESIMA GIORNATA

Brescia-Milan venerdì 24 gennaio ore 20.45

SPAL-Bologna sabato 25 gennaio ore 15

Fiorentina-Genoa sabato 25 gennaio ore 18

Torino-Atalanta sabato 25 gennaio ore 20.45

Inter-Cagliari domenica 26 gennaio ore 12.30

Parma-Udinese domenica 26 gennaio ore 15

Sampdoria-Sassuolo domenica 26 gennaio ore 15

Verona-Lecce domenica 26 gennaio ore 15

Roma-Lazio domenica 26 gennaio ore 18

Napoli-Juventus domenica 26 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO VENTIDUESIMA GIORNATA

Bologna-Brescia sabato 1 febbraio ore 15

Cagliari-Parma sabato 1 febbraio ore 18

Sassuolo-Roma sabato 1 febbraio ore 20.45

Juventus-Fiorentina domenica 2 febbraio ore 12.30

Atalanta-Genoa domenica 2 febbraio ore 15

Lazio-SPAL domenica 2 febbraio ore 15

Milan-Verona domenica 2 febbraio ore 15

Lecce-Torino domenica 2 febbraio ore 18

Udinese-Inter domenica 2 febbraio ore 20.45

Sampdoria-Napoli lunedì 3 febbraio ore 20.45

Lazio-Verona mercoledì 5 febbraio ore 20.45 (recupero 17ª giornata)

SERIE A – CALENDARIO VENTITREESIMA GIORNATA (9 febbraio)



Brescia-Udinese

Fiorentina-Atalanta

Genoa-Cagliari

Napoli-Lecce

Parma-Lazio

Roma-Bologna

SPAL-Sassuolo

Torino-Sampdoria

Verona-Juventus

Inter-Milan domenica 9 febbraio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (16 febbraio)



Atalanta-Roma

Bologna-Genoa

Cagliari-Napoli

Juventus-Brescia

Lazio-Inter

Lecce-SPAL

Milan-Torino

Sampdoria-Fiorentina

Sassuolo-Parma

Udinese-Verona

SERIE A – CALENDARIO VENTICINQUESIMA GIORNATA (23 febbraio)



Atalanta-Sassuolo

Bologna-Udinese

Brescia-Napoli

Fiorentina-Milan

Genoa-Lazio

Inter-Sampdoria

Roma-Lecce

SPAL-Juventus

Torino-Parma

Verona-Cagliari

SERIE A – CALENDARIO VENTISEIESIMA GIORNATA (1 marzo)

Cagliari-Roma

Lazio-Bologna

Lecce-Atalanta

Milan-Genoa

Napoli-Torino

Parma-SPAL

Sampdoria-Verona

Sassuolo-Brescia

Udinese-Fiorentina

Juventus-Inter domenica 1 marzo ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO VENTISETTESIMA GIORNATA (8 marzo)

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

SPAL-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

SERIE A – CALENDARIO VENTOTTESIMA GIORNATA (15 marzo)

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-SPAL

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

SERIE A – CALENDARIO VENTINOVESIMA GIORNATA (22 marzo)

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

SPAL-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

SERIE A – CALENDARIO TRENTESIMA GIORNATA (5 aprile)

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Parma-Fiorentina

Sampdoria-SPAL

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

Napoli-Roma domenica 5 aprile ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO TRENTUNESIMA GIORNATA (11 aprile)

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Parma

SPAL-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

Milan-Juventus sabato 11 aprile ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO TRENTADUESIMA GIORNATA (19 aprile)

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-SPAL

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

Napoli-Milan domenica 19 aprile ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO TRENTATREESIMA GIORNATA (22 aprile)

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

SPAL-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

SERIE A – CALENDARIO TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA (26 aprile)

Brescia-SPAL

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Verona-Atalanta

Roma-Inter domenica 26 aprile ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO TRENTACINQUESIMA GIORNATA (3 maggio)

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

SPAL-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

SERIE A – CALENDARIO TRENTASEIESIMA GIORNATA (10 maggio)

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

SPAL-Torino

Verona-Lazio

SERIE A – CALENDARIO TRENTASETTESIMA GIORNATA (17 maggio)

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-SPAL

Inter-Napoli domenica 17 maggio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO TRENTOTTESIMA GIORNATA (24 maggio)

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

SPAL-Fiorentina

Juventus-Roma domenica 24 maggio ore 20.45

Gli anticipi e i posticipi sono ufficiali fino alla ventiduesima giornata di campionato. Le partite delle giornate successive già segnalate con la data e l’orario definito sono i pick stabiliti a inizio stagione da DAZN e Sky, per le quali sono comunque possibili leggere modifiche (vedi articolo).

