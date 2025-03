Serie A, in arrivo grandi novità VAR: l’Inter sperimenta in Coppa Italia!

La Serie A presenta due novità nell’ambito del VAR. Una riguarda anche la Coppa Italia, con l’Inter protagonista nella nuova sperimentazione.

DUE NOVITÀ – Il calcio italiano si prepara ad accogliere delle grosse novità previste dalla Lega Serie A nell’ambito del VAR. Lo strumento, che dovrebbe avere il compito di aiutare l’arbitro nelle decisioni sul campo, continua a creare numerosi dibattiti tra i tifosi. In questo senso, le nuove funzioni pronte ad essere introdotte potrebbero appianare i dissidi ed eliminare alcune criticità. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

Serie A, rivoluzione VAR anche in Coppa Italia: l’Inter sperimenta!

IN CAMPIONATO – La prima novità riguardante il VAR verrà introdotta a partire dalla 30ª giornata di Serie A e consisterà nell’integrazione del segnale del VARDict (cioè le grafiche televisive trasmesse durante il controllo) sui maxischermi degli stadi. Il pubblico presente sugli spalti, in questo modo, sarà informato su un’eventuale revisione in corso o di un controllo VAR di lunga durata.

L’INTER SPERIMENTA – Anche in Coppa Italia sono previste delle novità importanti. Solo in occasione delle semifinali e della finale della competizione per la stagione 2024/2025, la Lega Serie A farà partire una sperimentazione. Si tratta della: «Diffusione del Segnale Audio dell`Arbitro all`interno degli stadi e in televisione, con specifica limitazione alla spiegazione delle sole decisioni prese dal Direttore di Gara dopo l`intervento del VAR per On-Field-Review (OFR)». La novità, dunque, riguarderà da vicino l’Inter, che dovrà disputare le semifinali di Coppa Italia contro il Milan ad aprile.

SOLUZIONE TECNOLOGICA – Continua la Lega Serie A: «Attraverso l`implementazione di una specifica soluzione tecnologica, sviluppata dal partner Hawk-Eye, che si aggiunge all`attuale set-up della comunicazione arbitrale, in occasione dell`OFR i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare la motivazione della decisione direttamente dalla voce dell`Ufficiale di Gara».