Serie A, Giudice Sportivo: Udinese-Inter con 2 squalificati, multa al Bologna

Il Giudice Sportivo ha squalificato due giocatori dopo i recuperi di ieri (vedi articolo) e tutti per Udinese-Inter, in programma domenica alle ore 18 per la quartultima giornata di Serie A. Non solo: anche multa al Bologna.

I PROVVEDIMENTI – Per Udinese-Inter di domenica non ci saranno per squalifica Hakan Calhanoglu e Jean-Victor Makengo. I due giocatori ieri sono stati ammoniti sotto diffida, il Giudice Sportivo ha confermato la loro assenza per la prossima partita. Quarta ammonizione per Simone Inzaghi, che entra così nell’elenco “a rischio” assieme ad Alessandro Bastoni, Ivan Perisic e Arturo Vidal. Squalificato per una giornata anche il preparatore atletico dell’Inter, Claudio Spicciariello, espulso al 75′ per essersi rivolto in maniera provocatoria a un calciatore avversario. Il Bologna riceve ottomila euro di multa: cinquemila perché i raccattapalle hanno ritardato più volte la ripresa del gioco nel secondo tempo, tremila per tre bengala lanciati in campo dai propri tifosi. Di seguito i provvedimenti integrali dopo i recuperi della ventesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI RECUPERI VENTESIMA GIORNATA

Una giornata: Hakan Calhanoglu (Inter), Jean-Victor Makengo (Udinese)

DIFFIDATI RECUPERI VENTESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Sasa Lukic (Torino), Gerard Deulofeu (Udinese)

Quarta ammonizione: Simone Inzaghi (Inter, allenatore), Destiny Udogie (Udinese)