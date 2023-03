Serie A, Giudice Sportivo: Kean salta Inter-Juventus, 2 squalificati Spezia

Kean salterà Inter-Juventus del prossimo 19 marzo. Il Giudice Sportivo lo ha squalificato per due giornate, dopo l’espulsione domenica con la Roma per un calcio a Mancini in reazione a gioco fermo. Contro lo Spezia, nella prossima giornata di Serie A, due giocatori fuori nei liguri.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI VENTICINQUESIMA GIORNATA

Due giornate: Moise Kean (Juventus)

Una giornata: Adam Marusic (Lazio), Bryan Cristante (Roma), Federico Marchetti, Arkadiusz Reca (Spezia)

DIFFIDATI VENTICINQUESIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Matteo Pessina (Monza), Krzysztof Piatek (Salernitana), Bram Nuytinck (Sampdoria), Nadir Zortea (Sassuolo)

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale