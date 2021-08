Serie A, Giudice Sportivo: l’Inter evita la multa dal match col Genoa

Dopo la seconda giornata di Serie A c’è appena uno squalificato, Amian dello Spezia. Per quanto riguarda l’Inter la notizia, però, è che la società ha evitato una multa per il comportamento dei suoi tifosi col Genoa alla prima giornata.

I PROVVEDIMENTI – “Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata sostenitori delle società Hellas Verona, Inter e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo e utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e D) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”. Dopo la seconda giornata di Serie A c’è solo uno squalificato. Ancora niente diffidati: potranno esserci solo dopo la quarta giornata.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO 2ª GIORNATA

SQUALIFICATI

Una giornata: Kelvin Amian (Spezia)