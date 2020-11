Serie A, Giudice Sportivo 7ª giornata: tre giocatori squalificati

La Serie A va alla sosta e, in attesa delle decisioni sui ricorsi per Juventus-Napoli e Verona-Roma, c’è il Giudice Sportivo sulla settima giornata: sono tre i calciatori squalificati, tutti per un turno, mentre non ci sono nuovi diffidati (anzi, si riducono).

I PROVVEDIMENTI – Si avvicina il primo diffidato per l’Inter in questa Serie A. Il centrocampista nerazzurro Arturo Vidal domenica, contro l’Atalanta, ha ricevuto la sua terza ammonizione in questo campionato: entrerà a rischio squalifica alla prossima. Seconda sanzione invece per Lautaro Martinez, mentre è “solo” la prima per Stefan de Vrij ossia l’altro giocatore nerazzurro che ha ricevuto un cartellino giallo due giorni fa a Bergamo. Sono solo tre gli squalificati dal weekend, due per la Sampdoria che alla ripresa dopo la sosta affronterà il Bologna. Un turno anche al dirigente dei felsinei Riccardo Bigon, espulso al 64′ del match contro il Napoli per aver contestato con veemenza una decisione arbitrale. In aggiunta, il Giudice Sportivo ha inflitto tremila euro di multa al Torino per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa tre minuti. Questi i provvedimenti integrali dopo la settima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 7ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Sebastiano Luperto (Crotone), Tommaso Augello, Lorenzo Tonelli (Sampdoria)