Serie A, Giudice Sportivo 7ª giornata: batosta per Theo Hernandez!

Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti riguardo l’ultima giornata di campionato. La settima giornata di Serie A vede l’Inter uscire indenne a livello di squalifiche, al contrario del Milan e in particolare di Theo Hernandez.

I PROVVEDIMENTI – Prima sanzione per Yann Bisseck, unica ammonizione per i nerazzurri in Inter-Torino. Una giornata di squalifica, invece, per Maripan difensore del Torino dopo il brutto fallo commesso ai danni di Marcus Thuram. Batosta per Theo Hernandez, espulso dopo il fischio finale di Fiorentina-Milan. Squalificato per due giornate di campionato per aver, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara. Il terzino francese dovrà inoltra pagare un’ammenda di 2.000,00. Una giornata di squalifica, invece, per Francisco Conceicao dopo la clamorosa simulazione nei minuti finali di Juventus-Cagliari.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI SETTIMA GIORNATA

Due giornate: Theo Hernandez (Milan);

Una giornata: Woyo Coulibaly (Parma), Loayza Maripan (Torino), Francisco Conceicao (Juventus).

DIFFIDATI SETTIMA GIORNATA

Quarta sanzione: Ondej Duda (Verona)