Serie A, Giudice Sportivo 6ª giornata: in Inter-Torino assenza pesante

Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. La sesta giornata di Serie A vede l’Inter uscire indenne a livello di squalifiche, al contrario del suo prossimo avversario: il Torino.

I PROVVEDIMENTI – La squadra di Simone Inzaghi esce indenne dalla sesta giornata di Serie A, dove ha vinto in casa dell’Udinese. Nessuna sanzione in termini di ammonizione e, dunque, tra le fila nerazzurre non ci saranno squalificati in vista di Inter-Torino di sabato prossimo. Completamente diversa, invece, la situazione granata, che dall’ultima sfida casalinga contro la Lazio esce sconfitta ed anche con un’assenza pesante. A San Siro, infatti, non ci sarà Paolo Vanoli, espulso nella gara contro i biancocelesti e punito dal Giudice Sportivo con una squalifica per una giornata di Serie A. Insieme a lui salterà Inter-Torino anche Giampiero Ascenzi, preparatore atletico dei granata. Nelle motivazioni si legge: «per avere, al 50′ del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento intimidatorio e insultante nei confronti di un componente della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale».

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI SESTA GIORNATA

Ammenda di 5mila euro: alla Società BOLOGNA

Ammenda di 3mila euro: alla Società FIORENTINA

Ammenda di 3mila euro: alla Società MILAN

Una giornata senza ammenda: BARTESAGHI Davide (Milan)

Una giornata senza ammenda: LUCUMI’ BONILLA Jhon Janer (Bologna)

Una giornata senza ammenda: SUSLOV Tomas (Hellas Verona)

Una giornata senza ammenda: VANOLI Paolo (Torino)

Una giornata senza ammenda: DEL ROSSO Fabrizio (Lazio)

Ammenda di 10mila euro: GASPERINI Gian Piero (Atalanta)

Una giornata senza ammenda: ASCENZI Giampiero (Torino)