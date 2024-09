Serie A, Giudice Sportivo 4ª giornata: un ammonito per l’Inter

Terza giornata di Serie A che vede l’Inter senza sanzioni o squalifiche particolari. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso domenica sera.

I PROVVEDIMENTI – Nessuna particolare sanzione per l’Inter, a differenza della volta precedente dopo la sfida con l’Atalanta. A livello disciplinare, dunque, non ci saranno squalificati per Inter-Milan in programma domenica. Sono due i giocatori fermati, ossia gli ultimi espulsi, ancora non possibile vedere diffidati. Prima ammonizione per Denzel Dumfries, per proteste nei confronti degli ufficiali di gara.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI QUARTA GIORNATA

Una giornata: Lamine Keita (Parma) e Nicolussi Caviglia (Venezia)