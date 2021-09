Serie A, Giudice Sportivo 3ª giornata: squalifica (solo) per Sarri

Il Giudice Sportivo non squalifica nessun giocatore dopo la terza giornata di Serie A, ma un allenatore sì. Si tratta di Sarri, tecnico della Lazio, espulso al termine della partita persa col Milan.

I PROVVEDIMENTI – Maurizio Sarri salterà le prossime due partite della Lazio. L’allenatore, espulso per aver al termine della gara cercato uno scontro verbale con Alexis Saelemaekers, ha poi contestato la decisione arbitrale con espressioni blasfeme. Nessun giocatore ha ricevuto un cartellino rosso nella terza giornata di Serie A, quindi non ci sono altri calciatori fermati e non ce ne saranno in Inter-Bologna sabato. Per i diffidati possibili solo dal prossimo turno.