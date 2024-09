Serie A, Giudice Sportivo 3ª giornata: Inter, multa causa… Gasperini!

Terza giornata di Serie A che vede l’Inter ricevere la prima multa della stagione, riguardante (indirettamente) Gasperini. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso domenica sera.

I PROVVEDIMENTI – Arriva una multa per l’Inter dopo la terza giornata di Serie A. Il Giudice Sportivo, in relazione alla partita contro l’Atalanta, ha dato 3.000 euro di ammenda “per avere suoi sostenitori nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”. Ossia Gian Piero Gasperini, più volte offeso durante la vittoria per 4-0. A livello disciplinare, invece, non ci saranno squalificati per Monza-Inter alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. Sono due i giocatori fermati, ossia gli ultimi espulsi, ancora non possibile vedere diffidati. Ma Ondrej Duda del Verona è già arrivato a tre ammonizioni in altrettante giornate.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TERZA GIORNATA

Una giornata: Patrick Dorgu (Lecce), Dion Suzuki (Parma)