I PROVVEDIMENTI – Per tredici giocatori la Serie A è già finita in anticipo. Gli squalificati dal Giudice Sportivo, tuttavia, sono quattordici: Francesco Acerbi , difensore della Lazio , sconterà la sua sanzione stasera (ore 20.30) nel recupero col Torino . Per quanto riguarda Inter-Udinese non potranno esserci Marcelo Brozovic (espulso con la Juventus ) e Matteo Darmian (ammonito sotto diffida a Torino). Proprio sui diffidati c’è da segnalare una cosa in più: Romelu Lukaku , Lautaro Martinez e Ashley Young devono stare attenti perché in caso di cartellino giallo salterebbero la prima partita della prossima stagione (o la Supercoppa Italiana , se dovesse disputarsi prima dell’inizio del campionato). Questi i provvedimenti integrali dopo la trentasettesima giornata di Serie A .

