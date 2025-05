Serie A, Giudice Sportivo 35ª giornata: due turni di squalifica per Zaniolo

Dopo la trentacinquesima giornata di Serie A arrivano le decisione del Giudice Sportivo. Terza sanzione per il nerazzurro Matteo Darmian. Due turni di squalifica per Zaniolo per aver rivolto all’arbitro epiteti offensivi.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTACINQUESIMA GIORNATA



Due giornate: Nicolò Zaniolo (Roma)

Una giornata: Lorenzo Colombo (Empoli), Elseid Hysaj (Lazio), Rafael Leao (Milan), Isak Hien (Atalanta), Morten Thorsby (Genoa),

DIFFIDATI TRENTACINQUESIMA GIORNATA

Ondrej Duda (Verona), Arthur Atta (Udinese), Matteo Gabbia (Milan), Grigoris Kastanos (Verona), Kempf (Como), Jose Morente (Lecce), Luca Pellegrini (Lazio)