Serie A, Giudice Sportivo 36ª giornata: Lazio confermate due squalifiche con l’Inter!

Dopo la trentaseiesima giornata di Serie A arrivano, come di consueto, le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo. In casa Lazio confermate le due squalifiche contro l’Inter, in più anche ammenda per la società biancoceleste. Con l’ultima ammonizione, invece, un giocatore nerazzurro entra in diffida e rischia di saltare l’ultima sfida di campionato contro il Como. Due giornate di squalifica, invece, per Kalulu della Juventus.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTASEIESIMA GIORNATA

Due giornate: Pierre Kalulu (Juventus)

Una giornata: Rodrigo Valenti (Parma), Mattia Zaccagni (Lazio), Luca Pellegrini (Lazio), Eric Atta (Udinese), Lucas Beltran (Fiorentina), Pedro Lopes (Monza), Berat Djimsiti (Atalanta), Ondrej Duda (Verona), Michael Folorunsho (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Nicolò Savona (Juventus), Tomas Suslov (Verona), Kephren Thuram (Juventus).

DIFFIDATI TRENTACINQUESIMA GIORNATA

Nona sanzione: Cheikh Niasse (Verona), Manuel Locatelli (Juventus), Felipe Vasquez (Genoa).

Quarta sanzione: Akpa Akpro (Monza), Yann Bisseck (Inter), Gianluca Busio (Venezia), Weston McKennie (Juventus)