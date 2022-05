Serie A, Giudice Sportivo 35ª giornata: Inter-Empoli, due squalificati

Per il prossimo turno di Serie A il Giudice Sportivo conferma i due squalificati nell’Empoli che sfiderà l’Inter. Fermato per una giornata anche il portiere dello Spezia Provedel, per aver bestemmiato.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTACINQUESIMA GIORNATA

Una giornata: Petar Stojanovic, Valerio Verre (Empoli), Ivan Provedel (Spezia), Sasa Lukic (Torino)

DIFFIDATI TRENTACINQUESIMA GIORNATA

Tredicesima ammonizione: Maxime Lopez (Sassuolo)

Nona ammonizione: José Luis Palomino (Atalanta), Domenico Berardi (Sassuolo)

Quarta ammonizione: Andrea Pinamonti (Empoli), Youssef Maleh (Fiorentina), Viktor Kovalenko (Spezia), Antonin Barak, Adrien Tameze (Verona)