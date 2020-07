Serie A, Giudice Sportivo 34ª giornata: dieci squalificati in tutto

La Serie A ha concluso ieri la trentaquattresima giornata, ma riprenderà già oggi alle ore 19.30 con l’anticipo Atalanta-Bologna. Da Juventus-Lazio il Giudice Sportivo ha aggiunto un altro squalificato all’elenco già pubblicato dopo le partite del weekend.

I PROVVEDIMENTI – Leonardo Bonucci della Juventus si aggiunge agli altri nove calciatori già squalificati dal Giudice Sportivo. Il difensore bianconero ieri sera, con il rigore concesso alla Lazio, ha ricevuto la decima ammonizione in campionato e non ci sarà dopodomani sul campo dell’Udinese. Saranno quindi in dieci a saltare la trentacinquesima giornata, in programma fra questa sera e giovedì, dopo i nove fermati dalle partite di sabato e domenica. Per Inter-Fiorentina (domani ore 21.45) non ci sono giocatori assenti per motivi disciplinari. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentaquattresima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 34ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Hans Hateboer (Atalanta), Mitchell Dijks (Bologna), Nikolas Spalek (Brescia), Andrea Carboni (Cagliari), Leonardo Bonucci (Juventus), Jacopo Petriccione (Lecce), Arkadiusz Milik (Napoli), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Sasa Lukic (Torino), Sofyan Amrabat (Verona)

DIFFIDATI 34ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Rafael Toloi (Atalanta), Marko Rog (Cagliari), Nicolò Barella (Inter)

Quarta ammonizione: Lukas Lerager (Genoa), Alex Sandro (Juventus), Fabio Liverani (Lecce, allenatore), Simon Kjaer (Milan)