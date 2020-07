Serie A, Giudice Sportivo 33ª giornata: undici squalificati in tutto

La Serie A si è chiusa ieri con SPAL-Inter e da questa partita c’è stato uno squalificato nei biancazzurri, il centrocampista Valdifiori. Sono in tutto undici i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo la trentatreesima giornata di campionato.

I PROVVEDIMENTI – Sono undici, tutti per un turno, i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di campionato. Da SPAL-Inter il provvedimento è per Mirko Valdifiori, che ha raggiunto la quinta ammonizione in campionato. Non ci sono invece novità a livello disciplinare per i nerazzurri, per una volta lasciati tranquilli da questo punto di vista. Nessun assente nemmeno della Roma, in vista della partita di domenica sera allo Stadio Olimpico. Per il big match Juventus-Lazio di lunedì sera, invece, non ci sarà Federico Bernardeschi nei bianconeri. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentatreesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 33ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Artur Ionita (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Matteo Darmian, Alberto Grassi (Parma), Domenico Berardi, Mehdi Bourabia, Francesco Magnanelli (Sassuolo), Mirko Valdifiori (SPAL), Stefano Okaka (Udinese), Ivan Juric (Verona, allenatore)

DIFFIDATI 33ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Leonardo Bonucci (Juventus)

Quarta ammonizione: Edoardo Goldaniga, Andrea Masiello (Genoa), Gabriel (Lecce), Georgios Kyriakopoulos (Sassuolo), Jens Stryger Larsen (Udinese)