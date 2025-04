Serie A, Giudice Sportivo 33ª giornata (partite 23 aprile): 6 squalificati e ammende!

La trentatreesima giornata di Serie A si è ora conclusa, con le ultime quattro partite giocate ieri. Di seguito i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito a tali gare.

PROVVEDIMENTI – Alle ore 18.00 di ieri pomeriggio sono andate in scena le quattro gare della trentatreesima giornata, in programma per lo scorso lunedì e rinviate in seguito alla morte di Papa Francesco. Al termine del turno di Serie A il Giudice Sportivo ha emesso i suoi provvedimenti anche su Cagliari-Fiorentina (1-2), Genoa-Lazio (0-2), Parma-Juventus (1-0) e Torino-Udinese (2-0). Oltre a una serie di sanzioni e squalifiche, segnalate di seguito, arriva anche un’ammenda salta per il Genoa. Il Giudice Sportivo motiva così la decisione: «Per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, al momento dell’ingresso ritardato sugli spalti, lanciato sul terreno di giuoco numerosi petardi e fumogeni che cadevano all’interno dell’area di rigore avversaria, un fumogeno raggiungeva il portiere senza conseguenze lesive, questi lanci costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti».

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO (PARTITE 23 APRILE)

SQUALIFICATI TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA

Una giornata: BELAHYANE Reda (Lazio); OTOA Sebastian Villa (Genoa); BIJOL Jaka (Udinese) + ammenda di € 1.500; GINEITIS Gvidas (Torino); PICCOLI Roberto (Cagliari); VIERA Patrick (Genoa)

DIFFIDATI TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA



PINAMONTI Andrea (Genoa); ROVELLA Nicolo (Lazio);