Serie A, Giudice Sportivo 32ª giornata: Inter monitora una diffida!

I PROVVEDIMENTI – La trentaduesima giornata di Serie A si è appena conclusa, con il Giudice Sportivo che ha adottato i suoi provvedimenti in vista del prossimo turno di Campionato. Per quanto riguarda l’Inter, non vi è stata l’adozione di alcuna misura nei confronti della società o di un calciatore. A ciò si aggiunge anche l’assenza di nuovi diffidati in vista del prossimo incontro, una realtà diversa rispetto a quella che attende i propri avversari del Bologna: Juan Miranda, infatti, ha ricevuto la quarta ammonizione con diffida. Per quanto riguarda i futuri rivali della Roma, un calciatore è direttamente interessato dal comunicato emesso in giornata dal Giudice Sportivo. Il riferimento è a Leandro Paredes, il quale è stato ammonito con diffida. In caso di giallo contro il Verona, il centrocampista argentino salterebbe l’Inter.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO