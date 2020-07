Serie A, Giudice Sportivo 31ª giornata: Inter, ennesimo nuovo diffidato

Niente squalificati dalle partite di ieri della trentunesima giornata di Serie A. Il Giudice Sportivo ha dovuto soltanto ratificare l’inserimento nella lista diffidati di due giocatori, fra cui l’ennesimo dell’Inter. Questi i provvedimenti integrali del turno.

I PROVVEDIMENTI – Borja Valero si aggiunge a Stefan de Vrij, Roberto Gagliardini, Diego Godin e Matias Vecino fra i tanti diffidati dell’Inter. Il centrocampista spagnolo ieri a Verona ha preso la quarta ammonizione in questo campionato. La sanzione principale del Giudice Sportivo è ovviamente quella di Patric della Lazio, quattro giornate per il morso a Giulio Donati del Lecce, mentre lunedì al Meazza nel Torino non ci sarà Simone Zaza. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentunesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 31ª GIORNATA SERIE A

Quattro giornate: Patric (Lazio)

Una giornata: Stefano Denswil (Bologna), Sinisa Mihajlovic (Bologna, allenatore) Alfred Duncan (Fiorentina), Bryan Cristante, Henrikh Mkhitaryan (Roma), Claudio Ranieri (Sampdoria, allenatore), Simone Zaza (Torino)

DIFFIDATI 31ª GIORNATA SERIE A

Tredicesima ammonizione: Ismael Bennacer (Milan)

Nona ammonizione: Gary Medel (Bologna), Jacopo Petriccione (Lecce), Jasmin Kurtic (Parma), Sofyan Amrabat (Verona)

Quarta ammonizione: Timothy Castagne, Berat Djimsiti (Atalanta), Mitchell Dijks (Bologna), Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Borja Valero (Inter), Ante Rebic (Milan), Amadou Diawara (Roma), Mehdi Bourabia (Sassuolo)