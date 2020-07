Serie A, Giudice Sportivo 30ª giornata: l’Inter ne perde altri due

Condividi questo articolo

La Serie A ha concluso ieri la trentesima giornata e il Giudice Sportivo ha emesso i provvedimenti relativi al weekend di campionato. L’Inter paga ancora dazio a livello disciplinare, con due nuovi squalificati per giovedì sera a Verona.

I PROVVEDIMENTI – Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio non saranno a disposizione di Antonio Conte per Verona-Inter, ultima partita della trentunesima giornata in programma giovedì alle ore 21.45. Il primo è stato espulso ieri per doppia ammonizione, il secondo ha preso allo scadere il quinto cartellino giallo in questo campionato. L’altro espulso del Meazza, Roberto Soriano del Bologna, prende due giornate dal Giudice Sportivo per un’espressione irriguardosa verso l’arbitro Luca Pairetto. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 30ª GIORNATA SERIE A

Due giornate: Roberto Soriano (Bologna)

Una giornata: José Luis Palomino (Atalanta), Andrea Carboni (Cagliari), German Pezzella (Fiorentina), Alessandro Bastoni, Danilo D’Ambrosio (Inter), Paulo Dybala, Matthijs de Ligt (Juventus), Panagiotis Tachtsidis (Lecce), Diego Demme, Kalidou Koulibaly (Napoli), Filip Djuricic (Sassuolo), Thiago Cionek (SPAL), Armando Izzo (Torino), Ken Sema (Udinese)

DIFFIDATI 30ª GIORNATA SERIE A

Tredicesima ammonizione: Nahitan Nandez (Cagliari)

Quarta ammonizione: Rodrigo Palacio (Bologna), Nikolas Spalek (Brescia), Lorenzo Venuti (Fiorentina), Gaston Brugman, Juraj Kucka (Parma), Bryan Cristante (Roma), Seko Fofana (Udinese)