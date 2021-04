Il Giudice Sportivo non va giù pesante su Ibrahimovic. Dopo l’espulsione in Parma-Milan di sabato scorso lo svedese salterà soltanto la prossima partita. Nella trentunesima giornata di Serie A uno squalificato per Napoli-Inter.

I PROVVEDIMENTI – Zlatan Ibrahimovic riceve una giornata di squalifica e cinquemila euro di multa. Questa la decisione del Giudice Sportivo dopo Parma-Milan, che quindi ribalta la situazione di quanto successo sabato. Dopo le prime ricostruzioni, a seguito dell’espulsione di sabato (vedi articolo), la motivazione ufficiale è “per avere, al 15′ del secondo tempo, proferito con atteggiamento provocatorio una critica irrispettosa al direttore di gara”. Niente insulti, quindi, all’arbitro Fabio Maresca. Per quanto riguarda Napoli-Inter c’è uno squalificato, Hirving Lozano, mentre nei nerazzurri rimangono diffidati Romelu Lukaku e Ashley Young senza novità. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 30ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Cristian Romero (Atalanta), Alessandro Tuia (Benevento), Sinisa Mihajlovic (Bologna, allenatore), Domenico Criscito (Genoa), Felipe Caicedo (Lazio), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Hirving Lozano (Napoli), Riccardo Gagliolo (Parma), Lorenzo Pellegrini (Roma)

DIFFIDATI 30ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Theo Hernandez (Milan), Mattia Bani (Parma)

Quarta ammonizione: Lorenzo De Silvestri (Bologna), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Luis Alberto (Lazio), Hakan Çalhanoglu (Milan), Simone Zaza (Torino)