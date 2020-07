Serie A, Giudice Sportivo 29ª giornata: Inter, un altro diffidato

Il Giudice Sportivo ha emesso i provvedimenti sulle partite della ventinovesima giornata di Serie A giocate ieri e martedì. Per l’Inter c’è l’ennesimo diffidato stagionale, dopo la vittoria per 6-0 sul Brescia.

I PROVVEDIMENTI – Stefan de Vrij si aggiunge a Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Diego Godin, Matias Vecino e Antonio Conte fra i diffidati dell’Inter. Il difensore olandese ieri ha preso la quarta ammonizione in questo campionato ed entra nell’elenco dei giocatori a rischio. Il Giudice Sportivo non ha potuto squalificare Federico Bonazzoli della Sampdoria, che ieri ha spaccato il naso a Giulio Donati del Lecce, perché l’arbitro VAR Fabrizio Pasqua ha ritenuto l’intervento fortuito, nonostante le immagini dicano inequivocabilmente altro. Per questo la prova TV non si è potuta applicare. Questi i provvedimenti dopo le partite di ieri e martedì della ventinovesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 29ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Luca Pellegrini (Cagliari), Lasse Schone (Genoa), Felipe Caicedo, Ciro Immobile (Lazio), Hernani (Parma), Morten Thorsby (Sampdoria), Rogério (Sassuolo), Marco D’Alessandro (SPAL), Luigi Di Biagio (SPAL, allenatore), Matteo Pessina (Verona)

DIFFIDATI 29ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Francesco Cassata (Genoa)

Quarta ammonizione: Andrea Favilli (Genoa), Stefan de Vrij (Inter), Roberto De Zerbi (Sassuolo, allenatore), Mirko Valdifiori (SPAL)