Il Giudice Sportivo, dopo la ventinovesima giornata di Serie A, si è pronunciato in due parti. Ieri le partite delle squadre impegnate domani nei recuperi, fra cui l’Inter (vedi articolo), oggi il resto del turno di sabato.

I PROVVEDIMENTI – Altri otto squalificati dal Giudice Sportivo in relazione al turno di sabato. Per due c’è sanzione e pure multa: Manuel Lazzari e Ivan Juric. L’esterno della Lazio ha ammenda di 10.000 euro per essersi avvicinato, con fare minaccioso, a un giocatore dello Spezia provocandone la caduta appoggiando la testa alla nuca. L’allenatore del Verona la prende di 5.000 euro per aver bestemmiato all’indirizzo di quello del Cagliari, Leonardo Semplici. C’è poi da segnalare che i due dell’Inter sconteranno lo stop domani col Sassuolo e torneranno col Cagliari. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventinovesima giornata di Serie A, inclusi quelli dati ieri.

SQUALIFICATI 29ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Pedro Pereira (Crotone), Erick Pulgar, Franck Ribéry (Fiorentina), Kevin Strootman (Genoa), Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic (Inter), Joaquin Correa, Manuel Lazzari (Lazio), Bryan Cristante (Roma), Adrien Silva (Sampdoria), Ivan Juric (Verona, allenatore), Matteo Lovato (Verona)

DIFFIDATI 29ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Lorenzo Pellegrini (Roma), Morten Thorsby (Sampdoria)

Quarta ammonizione: Perparim Hetemaj (Benevento), Emanuel Vignato (Bologna), Andrea Rispoli (Crotone), Miha Zajc (Genoa), Simone Inzaghi (Lazio, allenatore), Alexis Saelemaekers (Milan), Filip Djuricic, Rogério (Sassuolo), Stefano Sturaro (Verona)