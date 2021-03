Serie A ferma per la sosta, col Giudice Sportivo che ha ratificato i provvedimenti dopo il weekend di campionato. Per Bologna-Inter di sabato 3 aprile, come già segnalato (vedi articolo) mancherà Palacio.

I PROVVEDIMENTI – Il Giudice Sportivo conferma la squalifica di Rodrigo Palacio per Bologna-Inter. L’argentino, uno degli ex della sfida, sarà assente sabato 3 aprile alle ore 20.45 dopo aver ricevuto contro il Crotone il suo quinto cartellino giallo in campionato. Coi nerazzurri che non hanno giocato col Sassuolo non può, ovviamente, cambiare la situazione disciplinare: restano diffidati Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. In relazione a Milan-Udinese del 3 marzo ammenda di diecimila euro a Tolgay Arslan per aver colpito al volto un addetto alla sicurezza del Milan, durante uno scontro avvenuto a fine partita nel tunnel verso gli spogliatoi. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventottesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 28ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Rodrigo Palacio (Bologna), Jacopo Petriccione (Crotone), Kalidou Koulibaly (Napoli), Giuseppe Pezzella (Parma), Roger Ibanez, Gonzalo Villar (Roma), Pawel Dawidowicz (Verona)

DIFFIDATI 28ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Cristian Romero (Atalanta), Gianluca Mancini (Roma), Federico Ceccherini (Verona)

Quarta ammonizione: Alessandro Tuia (Benevento), Mitchell Dijks, Roberto Soriano (Bologna), Giuseppe Cuomo, Vladimir Golemic (Crotone), Ivan Radovanovic (Genoa), Diogo Dalot (Milan)