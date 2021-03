Serie A, Giudice Sportivo 27ª giornata: Milan, Rebic squalifica multipla

Giudice Sportivo della ventisettesima giornata di Serie A che non ha novità sull’Inter, e una sul Sassuolo prossimo avversario dei nerazzurri ma che domani sfiderà il Torino. Il principale provvedimento è per Rebic del Milan.

I PROVVEDIMENTI – Ante Rebic salterà le prossime due partite del Milan, contro Fiorentina e Sampdoria. L’attaccante croato è stato espulso al 92′ della partita persa 0-1 domenica contro il Napoli, per insulti verso l’arbitro Fabrizio Pasqua. Sempre dalla stessa gara il Giudice Sportivo dà un’ammenda di diecimila euro al portiere rossonero Gianluigi Donnarumma: al fischio finale si è avvicinato alla panchina avversaria con fare minaccioso, proferendo un insulto. Per quanto riguarda l’Inter non cambiano gli ormai noti diffidati (Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku), né se ne aggiungono. Nel Sassuolo c’è Hamed Junior Traoré che entra in diffida e, in vista di sabato, è a rischio come Domenico Berardi: domani recupero col Torino. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventisettesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 27ª GIORNATA SERIE A

Due giornate: Ante Rebic (Milan)

Una giornata: Kamil Glik, Pasquale Schiattarella (Benevento), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Bruno Peres (Roma), Gaston Ramirez (Sampdoria), Ivan Jurić (Verona, allenatore)

DIFFIDATI 27ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Filippo Inzaghi (Benevento, allenatore), Rodrigo Palacio (Bologna), Jacopo Petriccione (Crotone), Erick Pulgar (Fiorentina), Domenico Criscito, Goran Pandev (Genoa), Gennaro Gattuso (Napoli, allenatore) Hamed Junior Traoré (Sassuolo)