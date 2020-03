Serie A, Giudice Sportivo 26ª giornata: Inter, Padelli squalificato

Condividi questo articolo

La Serie A non si sa quando potrà riprendere, ma intanto il Giudice Sportivo ha segnalato i provvedimenti dopo i recuperi della ventiseiesima giornata. Per l’Inter c’è la squalifica del portiere Padelli, espulso dalla panchina per proteste domenica contro la Juventus.

I PROVVEDIMENTI – Gli unici giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo i recuperi della ventiseiesima giornata di Serie A sono, curiosamente, portieri espulsi dalla panchina. Federico Marchetti del Genoa ha urlato un’esclamazione irrispettosa verso il quarto ufficiale, al termine della partita vinta contro il Milan, mentre Daniele Padelli dell’Inter ha rivolto una critica irrispettosa, sempre al quarto ufficiale, nella ripresa del match contro la Juventus. Per quanto riguarda i nerazzurri c’è anche l’ingresso in diffida di Matias Vecino, alla quarta ammonizione in campionato. Tutte le sanzioni andranno scontate nella prossima gara utile, che sia “da calendario”, “di recupero”, con una giornata slittata o, nell’ipotesi peggiore, della prossima stagione. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventiseiesima giornata di Serie A, qui quelli relativi alle partite del 29 febbraio e 1 marzo.

SQUALIFICATI 26ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Federico Marchetti (Genoa), Daniele Padelli (Inter)

DIFFIDATI 26ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Matias Vecino (Inter), Jakub Jankto, Karol Linetty (Sampdoria), Felipe Dal Bello (SPAL), Ilija Nestorovski, Ken Sema (Udinese)