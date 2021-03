Serie A, Giudice Sportivo 26ª giornata: Conte squalificato per Torino-Inter

Antonio Conte Inter

Conte sarà squalificato per Torino-Inter, match della ventisettesima giornata di Serie A. L’allenatore, ammonito ieri per aver protestato all’indirizzo dell’arbitro Mariani (qui la ricostruzione), ha ricevuto lo stop dal Giudice Sportivo. Di seguito i provvedimenti.

I PROVVEDIMENTI – Di nuovo niente Antonio Conte in panchina. Domenica in Torino-Inter sarà sostituito dal suo vice Christian Stellini, come già accaduto in stagione contro Benevento e Fiorentina. L’ammonizione di ieri, all’11’ della partita contro l’Atalanta, gli costa la squalifica. Sarà assente, nei granata, il centrocampista Tomas Rincon che è l’unico calciatore espulso dal turno di campionato chiuso ieri sera. Due giornate a Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, per insulti verso gli ufficiali di gara, una a Serse Cosmi del Crotone per espressioni blasfeme. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventiseiesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 26ª GIORNATA SERIE A

Due giornate: Roberto D’Aversa (Parma, allenatore)

Una giornata: Bryan Dabo (Benevento), Charalampos Lykogiannis, Leonardo Pavoletti (Cagliari), Serse Cosmi (Crotone, allenatore), Mattia Destro, Andrea Masiello (Genoa), Antonio Conte (Inter, allenatore), Juraj Kucka (Parma), Omar Colley (Sampdoria), Tomas Rincon (Torino)

DIFFIDATI 26ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Kevin Strootman (Genoa), Francesco Acerbi (Lazio), Kalidou Koulibaly, Mario Rui (Napoli), Giuseppe Pezzella (Parma), Maya Yoshida (Sampdoria)