Serie A, Giudice Sportivo 26ª giornata: altri 11 squalificati oltre Mourinho

Il Giudice Sportivo sulla ventiseiesima giornata di Serie A si sofferma tanto su Mourinho e la Roma (vedi articolo). Non è l’unico provvedimento, perché ce ne sono diversi altri.

I PROVVEDIMENTI – Oltre a José Mourinho c’è un altro allenatore squalificato dal Giudice Sportivo, curiosamente pure lui ex Inter. Si tratta di Gian Piero Gasperini, che prende una giornata e multa di diecimila euro per aver contestato una decisione arbitrale con un’espressione irriguardosa. Il tecnico dell’Atalanta è stato espulso al 64′ per proteste, dopo il discusso gol annullato a Ruslan Malinovskyi contro la Fiorentina. Per quanto riguarda i calciatori sono dieci gli squalificati, tutti ammoniti sotto diffida. Nulla da segnalare per Inter-Genoa, nei nerazzurri restano a rischio squalifica Lautaro Martinez e Arturo Vidal mentre rientrano Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI VENTISEIESIMA GIORNATA

Due giornate: José Mourinho (Roma, allenatore)

Una giornata: Merih Demiral, Berat Djimsiti (Atalanta), Gian Piero Gasperini (Atalanta, allenatore), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Ismael Bennacer (Milan), Bartosz Bereszynski, Antonio Candreva (Sampdoria), Rey Manaj (Spezia), Rolando Mandragora (Torino), Nicolò Casale, Koray Gunter (Verona)

DIFFIDATI VENTISEIESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Stefano Sturaro (Genoa), Ethan Ampadu (Venezia)

Quarta ammonizione: Rafael Toloi (Atalanta), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Alessio Romagnoli (Milan), Lorenzo Pellegrini (Roma), Mert Muldur (Sassuolo)