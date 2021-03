Serie A, Giudice Sportivo 25ª giornata: 4 squalificati, non per Inter-Atalanta

Il Giudice Sportivo ha completato i provvedimenti sulla venticinquesima giornata di Serie A, dopo aver messo sub iudice Lazio-Torino di martedì (vedi articolo). Per Inter-Atalanta di lunedì sera non ci sono calciatori squalificati.

I PROVVEDIMENTI – Sono solo quattro gli squalificati per la ventiseiesima giornata. Dal turno infrasettimanale l’unica vera decisione del Giudice Sportivo è relativa a Lazio-Torino, per la quale non c’è il 3-0 a tavolino per la mancata presentazione dei granata ma partita sub iudice. Le sanzioni per i giocatori sono tutte relative a partite di martedì e mercoledì, con Inter-Atalanta che non avrà assenti. Dal posticipo di ieri a Parma l’unica ammonizione è per Matteo Darmian, la sua terza in campionato. Nei nerazzurri restano diffidati Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Accertamenti per Tolgay Arslan, che mercoledì al termine di Milan-Udinese avrebbe avuto una discussione con l’addetto alla sicurezza dei rossoneri, come da segnalazione del collaboratore della Procura Federale. Questi i provvedimenti integrali dopo la venticinquesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 25ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Jerdy Schouten (Bologna), Franck Ribéry (Fiorentina), Gianluca Frabotta (Juventus), Marash Kumbulla (Roma)

DIFFIDATI 25ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Sinisa Mihajlovic (Bologna, allenatore), Ante Rebic (Milan), Diego Demme (Napoli)