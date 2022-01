Serie A, Giudice Sportivo 22ª giornata: Inter, un diffidato. Multa all’Atalanta

Il Giudice Sportivo, dopo la ventiduesima giornata di Serie A, continua a non esprimersi su Bologna-Inter che resta sub judice. Ci sono però delle novità riguardanti la partita di domenica a Bergamo.

I PROVVEDIMENTI – Diecimila euro di multa all’Atalanta perché i suoi sostenitori, domenica sera al 34′, hanno intonato un coro insultante verso un giocatore dell’Inter. Questa la scelta del Giudice Sportivo riguardante la partita del Gewiss Stadium. Da lì arriva anche un diffidato a testa: Marten de Roon nei bergamaschi, Marcelo Brozovic per la capolista. Salgono così a tre i giocatori a rischio squalifica per Simone Inzaghi: col croato ci sono già in lista Lautaro Martinez e Arturo Vidal. Dopo il Venezia sabato ci saranno Milan e Napoli. A proposito dei rossoneri, ovviamente omologato l’1-2 di Milan-Spezia nonostante le lamentele (vedi articolo). Di seguito i provvedimenti integrali dopo la ventiduesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI VENTIDUESIMA GIORNATA

Una giornata: Adama Soumaoro (Bologna), Andrea Carboni, Leonardo Pavoletti (Cagliari), Danilo Cataldi (Lazio), Luca Ranieri (Salernitana), Giulio Maggiore (Spezia)

DIFFIDATI VENTIDUESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Luiz Felipe (Lazio)

Quarta ammonizione: Marten de Roon (Atalanta), Arthur Theate (Bologna), Ardian Ismajli (Empoli), Marcelo Brozovic (Inter), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Gleison Bremer, Sasa Lukic (Torino)