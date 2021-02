Serie A, Giudice Sportivo 22ª giornata: Inter-Lazio, Lazzari squalifica per bestemmie

Il Giudice Sportivo della ventiduesima giornata di Serie A squalifica anche Lazzari. In Inter-Lazio il laterale biancoceleste ha bestemmiato e, a differenza di quanto successo con Buffon in Coppa Italia, stavolta la segnalazione e il provvedimento ci sono stati. Ecco la situazione.

I PROVVEDIMENTI – La Procura Federale ha segnalato, ieri alle ore 8.33, un episodio durante Inter-Lazio riguardante Manuel Lazzari. Il laterale biancoceleste, al 52′, ha bestemmiato durante una situazione di gioco. Il Giudice Sportivo, dopo aver esaminato le immagini (e il relativo audio), non ha potuto fare altro che punirlo con la prova TV come da regolamento. Essendo stato “chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile e udibile senza margini di ragionevole dubbio”, prende una giornata di squalifica: salterà il Bologna sabato. Per l’Inter tutti salvi i tre diffidati (Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic), ci saranno nel derby. A loro si aggiungono, fra quelli a rischio, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Nel Milan torna Davide Calabria. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventiduesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 22ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Adrien Rabiot (Juventus), Wesley Hoedt, Manuel Lazzari (Lazio), Simone Bastoni, Martin Erlic (Spezia), Federico Dimarco (Verona)

DIFFIDATI 22ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Marten de Roon (Atalanta), Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Achraf Hakimi, Romelu Lukaku (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Jordan Veretout (Roma), Matteo Lovato (Verona)